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«المصريين الأحرار» يؤيد الموقف المصري البطولي لتحقيق سلام بفلسطين

كتب:

محمد أباظة
05:20 م | الإثنين 06 مايو 2024
المصريين الأحرار

المصريين الأحرار

أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، تأييده التام للموقف المصري المُشرف والقوي في مساعيه الحثيثة لتحقيق السلام في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية العادلة.

العودة للمفاوضات وعدم التصعيد

أكد الحزب في بيان، تأييده لموقف الدولة المصرية الثابت، ودعوة كل أطراف الأزمة الراهنة، إلى ضرورة العودة للمفاوضات وعدم التصعيد، مستنكرا خطورة التصعيد الحالي من الجانبين، وما يترتب عليه من تبعات وخيمة ومخاطر جسيمة.

وحمل حزب المصريين الأحرار الجانب الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، قد تنتج عن هذا العدوان الغاشم، وسط صمت مُخزي من المجتمع الدولي.

وأدان استهداف حماس كرم أبو سالم، في عملية تعرقل مساعي التوصل إلى حلول سلمية عادلة، مشددا على ضرورة العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات، واستئناف الجهود الدبلوماسية البناءة، التي ترنو إليها الدولة المصرية الحريصة على القضية وأشقائنا في غزة.

وثمن «المصريين الأحرار» رئيسا وقيادات وأعضاء، جهود مصر العظيمة وقيادتها الرشيدة، في بذل كل ما يلزم لاحتواء الأزمة من خلال اتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف، بالإضافة لدور الوفد الأمني المصري، في العمل الدؤوب على إعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.

الدولة المصرية العظيمة مازالت تفتح معبر رفح بشكل طبيعي

أكد الحزب أن الدولة المصرية العظيمة ما زالت تفتح معبر رفح بشكل طبيعي، لضمان استمرار حركة دخول الأفراد والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعملها الدوؤب لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدد الحزب، ثقته الكاملة في القيادة المصرية الحكيمة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطواته ومساعيه المخلصة، لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.