العالم يشيد بدور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، كان لمصر دور أساسي في إدخال وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في جميع مناطق قطاع غزة، وأشادت العديد من الدول بالدور المصري الكبير، ورغم التصعيد المستمر حاليًا من جانب الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، استمرت المساعدات في التدفق إلى غزة.

واشنطن تشيد بدور مصر في دعم قطاع غزة

وأشادت واشنطن بالدور المصري المحوري في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي، وذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أن وفدًا سيزور مصر للإعراب عن تقدير واشنطن لدورها في دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

ألمانيا تثمن دور مصر في إدخال المساعدات إلى غزة

وفي فبراير الماضي، قدمت دايكي بوتسل، المبعوثة الخاصة للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدنى والأوسط، الشكر لمصر على دورها الرئيسي وجهودها في مساعدة الفلسطينيين.

فرنسا: دور مصر أساسي ورئيسي في الأزمة

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، إن دور مصر أساسي ورئيسي في كل الأمور المتعلقة بالمساعدات الإنسانية ووصولها إلى قطاع غزة، بحسب لقاء لها مع قناة «القاهرة الإخبارية».

بريطانيا تثمن الدور المحوري لمصر

وثمن ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، الدور المحوري الذي تقوم به مصر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأيضًا جهودها بشأن الوساطة والهدنة الإنسانية، بحسب وكالة «رويترز».

كما أشادت الصين بالدور المصري في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، وذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، أوانج يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية الصيني في مصر.