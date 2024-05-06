باحث: اقتحام رفح الفلسطينية يزيد توتر العلاقات بين إسرائيل والعالم

قال الدكتور خالد سعيد، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إنّ التهديد باقتحام رفح، وإخلاء المدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة استعدادًا لاقتحامها، هو تطور خطير ونية مُبيتة من بنيامين نتنياهو بهدف القضاء على ما تبقى من عناصر الفصائل الفلسطينية، المتسببة في معاناة الاحتلال الإسرائيلي من خسائر فادحة، سواء سياسيًا أو عسكريًا أو اقتصاديًا.

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية» أن «نتنياهو» يعتقد أن مفتاح نجاحه أو نجاح جيش الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على حركة حماس باقتحام رفح الفلسطينية، والتي يرى أيضًا أنه سيحقق الأهداف الإسرائيلية باجتياحها.

اقتحام رفح الفلسطينية تطور خطير

وأوضح أن «نتنياهو» يرضخ لشخصيات مثل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، وهما من أهم الأسباب وراء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وهناك أيضًا يمينيين متطرفين آخرين، مشيرا إلى أن اقتحام رفح الفلسطينية تطور خطير وينذر بكارثة إقليمية ويزيد من توتر العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة والعالم.