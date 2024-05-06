غدًا.. بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بشمال سيناء

أعلن اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن بدء تلقي طلبات التصالح في مخلفات البناء، اعتبارًا من غد الثلاثاء، طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 137 لسنة 2023، على أن تُلقى الطلبات في المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن.

واستعرض سكرتير عام المحافظة خلال الاجتماع الذي عُقد، اليوم، برئاسته وبحضور رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات المعنية في ديوان عام المحافظة والمجالس، المستندات المطلوبة لتقديم ملف التصالح، والإجراءات المتخذة، والرسوم المحددة لجدية التصالح.

وأشار السكرتير العام عقب الاجتماع، إلى أن المراكز التكنولوجية جاهزة لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بتقديم كافة سُبل الدعم أمام المواطنين والعمل على تسريع معدلات الأداء، وتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها.

وشدد السكرتير العام على ضرورة استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف، وأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، طبقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.