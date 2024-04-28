إزالة 138 تعديا وبناء مخالفا على أملاك الدولة بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن إزالة 138 تعديا متنوعا بين إزالات لبناء دون ترخيص ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، منذ بدء أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ22 وحتى الآن بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأفاد بيان الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر بديوان عام المحافظة، أنه تم إزالة 53 متغيرا مكانيا و11 بناء دون ترخيص و10 حالات تعدي على أراضي زراعية و64 حالة تعدي على أراضي ومباني أملاك الدولة، حيث أكد المحافظ استمرار رصد وإزالة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.

تكثيف الحملات لإزالة المخالفات

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعاون التام والتنسيق المستمر مع مختلف جهات الولاية والجهات المعنية على مدار اليوم، وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة خاصة حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية، واتخاذ الإجراءات الرادعة، فضلاً عن تضافر الجهود والمتابعة الدورية لمنظومة المتغيرات المكانية وتذليل المعوقات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي متغيرات جديدة تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة ميدانيا، ومن خلال مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.