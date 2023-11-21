إجراءات وأوراق التصالح على مخالفة شروط التعاقد مع «مياه الدقهلية»

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عدة إجراءات وأوراق ضرورية وواجبة من أجل عمل وتقديم التصالح على مخالفة شروط التعاقد مع الشركة في نطاق المحافظة.

إجراءات التصالح مع مياه الدقهلية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في بيان لها إلى أنه يجري عمل عدة إجراءات من أجل التصالح علي مخالفة شروط التعاقد مع مياه الدقهلية كالآتي:

- استيفاء طلب الخدمة

- إجراء المعاينة على الطبيعة

- سداد قيمة المخالفة

- سداد قيمة المقايسة الجديدة في حالة تغيير النشاط

أوراق التصالح على مخالفة شروط التعاقد مع مياه الدقهلية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه يوجد عدة أوراق متاحة ومستندات لازمة من أجل التصالح على مخالفة شروط التعاقد وهي:

- بطاقة الرقم القومي

- إيصال كهرباء حديث إن وجد

- مستند الملكية لمحل التعاقد

- التليفون الأرضي والمحمولة للعميل.

ويجري التقديم في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ويجب أن تكون الأوراق كاملة من أجل عمل التصالح مع المخالفة.