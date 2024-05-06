«المؤتمر»: اجتياح رفح الفلسطينية كارثة ستؤدي إلى خسائر بشرية فادحة

قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تطورات الأحداث الجارية في منطقة رفح الفلسطينية، والتهديدات الموجهة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المناطق الشرقية للمدينة تمهيدا لاجتياحها، كارثة ستؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع للأراضي الفلسطينية، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، لاسيما وأن هناك 1.4 مليون فلسطيني بالقطاع.

فرحات: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أن الموقف المصري ثابت ومعلن عدة مرات من القيادة السياسية بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي يعد تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، ويدفع المنطقة إلى صراع أوسع يدفع بها إلى طريق غير معلوم العواقب، وتعرقل جهود تحقيق السلام والاستقرار، لافتا إلى أن مصر على مدار تاريخها هي أكبر داعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني لإقامة دولتهم المستقلة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، والوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

مصر تدين الاعتداءات على الشعب الفلسطيني

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، تاريخيا تدين مصر بشدة الاعتداءات والجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، مثل الاستيطان غير الشرعي، والقمع، والحصار على قطاع غزة، واعتداءات على المدنيين، وتعتبر هذه الأفعال مخالفة للقانون الدولي، وتؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، وتحقيق العدالة، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره ولعب دورا أكثر احتراما للقانون الدولي والإنساني، عبر مناهضة الأفعال الإسرائيلية التي تخطت الحدود، وتعصف بأمن واستقرار المنطقة.