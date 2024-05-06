«القاهرة الإخبارية»: معبر رفح يعمل بشكل طبيعي.. واستقبل عددا من المصابين الفلسطينيين

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن المعبر يعمل بشكل طبيعي طوال اليوم، حيث استقبل اليوم عددا كبيرا من المصابين من قطاع غزة، دخلوا إلى الأراضي المصرية عبر مرفق الإسعاف المصري، بواقع 20 مصابا حتى الآن.

وأضاف «المطعني»، خلال رسالة على الهواء، أنه تم استقبال عدد كبير من المرافقين الذين أتوا مع المصابين ليتم توزيعهم على مختلف المستشفيات المصرية، كما أن حركة السفر والوصول عبر معبر رفح طبيعية رغم حالة التصعيد والتوتر والقصف الذي يشهده شرق مدينة رفح الفلسطينية، والغارات الكثيفة التي تُسمع على مدار الساعات الماضية.

وتابع: «كل هذا لم يؤثر على الحركة الطبيعية لمعبر رفح بالنسبة لحركة المسافرين، ورصدنا قرابة 10 حافلات تنقل مسافرين ذهابا وإيابا من قطاع غزة عبر صالات الوصول والسفر التي تعمل 24 ساعة».