عضو التحالف الوطني: نجهز قافلة إغاثية ضخمة لأهالي غزة

أكدت مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف يعمل الآن على إطلاق قافلة مساعدات ضخمة تحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية ومياه وملابس، وأدوية ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى عربات إسعاف مجهزة.

تجهيز المساعدات لغزة

وأكدت صناع الخيرأنها منذ اللحظات الأولى للعدوان وهي تواصل إرسال المساعدات، والقافلة الجديدة هي الآن في مرحلة التعبئة والتغليف والتجهيز، على أن يتم إطلاقها عند تحديد موعد التحرك، ويأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم اللازم للأهالي في قطاع غزة.

ولفتت صناع الخير إلى أن الدولة المصرية تقدم دعما غير مسبوق للقضية الفلسطينية، وهو ما ظهر جليا في إرسال أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، كنوع من الدعم في أصعب الأوقات بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.