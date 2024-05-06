ذكريات مذيعات «الستات مايعرفوش يكدبوا» في شم النسيم (فيديو)

استعرضت مذيعات برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، إيمان عز الدين ومها الصغير، والمُذاع على شاشة «سي بي سي»، ذكريات ومظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم.

احتفالات شم النسيم

وقالت الإعلامية مها الصغير، إنّها تنتظر احتفالات شم النسيم بفارغ الصبر من العام للعام، فعلى مدار السنوات الأربع الماضية لم يتم الاحتفال به بالشكل المطلوب بسبب جائحة كورونا التي شهدها العالم كله.

أبرز طقوس الاحتفال بعيد شم النسيم

وأضافت خلال تقديمها برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع على شاشة «سي بي سي»، أنّ أبرز طقوس الاحتفال بعيد شم النسيم، الذهاب للحدائق العامة للتنزه وتناول الأسماك المملحة «الفسيخ والرنجة»، بجانب تلوين البيض، لافتة أنّ كل مصري يحتفل بشم النسبم على أنه مهرجان سنوي.

وقالت الإعلامية إيمان عز الدين: «مفيش حد فينا من وإحنا صغيرين، ملونش البيض، وإحنا في شم النسيم كنا بنروح القناطر الخيرية مع العائلة كلها، وحضّرنا الفسيخ والرنجة، وكلنا كنا مبسوطين بالأجواء، خاصة أنّ ذكراياتنا في شم النسيم بتبقى لعب الكورة وترفيه».