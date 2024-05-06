«التموين»: مواقع استلام القمح تستقبل المزارعين خلال إجازة شم النسيم

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والاعلام، استمرار نقاط استلام وتخزين القمح، بفتح أبوابها لاستقبال المحصول المحلي من المزارعين عبر 450 موقعا على مستوى الجمهورية، خلال إجازة شم النسيم.

توريد القمح المحلي

أوضح «كمال» في بيان منذ قليل، أن إجمالي ما جرى توريده حتى الآن، بلغ نحو 1.8 مليون، منذ بداية موسم توريد القمح في 13 أبريل الماضي.

استمرار العمل في نقاط استلام القمح

لفت إلى استمرار العمل خلال الفترات المسائية بنقاط الاستلام طبقا للتوجيه الوزاري رقم 17 لسنه 2024 بالمواقع التي يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساء حتى 12 منتصف الليل، وذلك بخلاف الفترة الأولى، التي تبدأ من 8 صباحا حتى 7:30 مساء.

وأشار معاون وزير التموين، إلى توجيهات الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلي، خلال 48 ساعة بحد أقصى، لتحفيز المزارعين على التوريد.

وأشار إلى أنه طبقَا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، أن لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي، تضم مندوب عن كل من مديرية التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، مديرية الزراعة، الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني، الجمعية القبانية او وزان معتمد، البورصة السلعية.

وأوضح أن اللجان تفحص كامل الكميات الموردة للتأكد من درجة النقاوة في الكميات المستلمة، واصدار أمر دفع لصرف مستحقات المزارعين

ويبلغ سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024، 2000 جنيها للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيها للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط، 1900 جنيهًا للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الاصناف المنزرعة محليًا على ان تكون خالية من الاصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.