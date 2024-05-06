«القاهرة الإخبارية» ترصد حركة النزوح لسكان رفح الفلسطينية بقطاع غزة

رصدت فضائية القاهرة الإخبارية، حركة النزوح لسكان قطاع غزة، بعد القصف الإسرائيلي شرق مدينة رفح الفلسطينية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية تستهدف محيط مطار غزة شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وبعد أشهر من الحديث عن العملية العسكرية الإسرائيلية المنتظرة في مدينة رفح الفلسطينية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من فجر اليوم، الاستعداد لإجلاء الفلسطينيين المدنيين في رفح الفلسطينية، حيث دعاهم إلى الإخلاء الفوري نحو منطقة إنسانية موسعة، وفقًا لما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي، تحرص مصر على إدخال المساعدات عبر معبر رفح الحدودي، لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في ظل حرب شرسة، تنفذها إسرائيل على المدنيين والفصائل الفلسطينية.