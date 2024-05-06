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«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الطواقم الصحفية والطبية

كتب:

محمد عزالدين
05:47 م | الإثنين 06 مايو 2024
ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية

ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، إن السلطة الفلسطينية حذرت مرارا وتكرارا من أي عملية برية في رفح الفلسطينية، حيث إن 1.5 مليون نازح يتواجدون في بقعة صغيرة مساحتها 55 كيلومترا، ما يعني ذلك إبادة جماعية لـ«الغزاويين» في الشمال والوسط والجنوب.

وأضافت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء، أن استمرار العمليات المكثفة وإطلاق النار والصواريخ على الفلسطينيين يعني إبادة لهم، وقوات الاحتلال الإسرائيلي مطالبة بوقف إطلاق النار، ومجلس الأمن يتحمل المسؤولية وكذلك الولايات المتحدة.

وتابعت: «هناك العديد من التصريحات للسلطة الفلسطينية في هذا الشأن، حيث حذرت مرارا وتكرارا من هذه العملية التي ستعمل على إبادة الشعب الفلسطيني، ومنذ أمس وحتى هذه اللحظات، والعملية العسكرية مستمرة في طولكرم، ونزوح للفلسطينيين في مخيمي نور شمس وطولكرم، وتدمير للبنية التحتية وقطع في الاتصالات والمياه والكهرباء، واستهداف للطواقم الصحفية والطبية، ما يحدث في قطاع غزة يحدث الآن في طولكرم».

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