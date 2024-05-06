مسلم: مصر بذلت جهودا كبيرة لاستقرار المنطقة وضمان أمن الشعب الفلسطيني

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن مصر تحملت خلال الحرب على غزة ما لم تتحمله أي دولة أخرى، سواء من خلال الدعم الإنساني الذي تقدمه عبر هيئاتها ومؤسساتها المختلفة، مثل التحالف الوطني للعمل الأهلي، ومؤسسة حياة كريمة، إذ تذهب آلاف الأطنان إلى غزة عبر معبر رفح يوميا، منذ بدء الحرب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تحملت الجانب السياسي والدبلوماسي أيضا، من خلال اللقاءات والاتصالات الدولية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري، بالإضافة إلى الجهود التي بذلها جهاز المخابرات العامة في التواصل، مؤكدا أن كل هذه المجهودات أدت في النهاية إلى تغير الموقف الدولي.

وأشار رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إلى أن كل هذه المجهودات التي بذلتها مصر من أجل استقرار المنطقة، وضمان أمن الشعب الفلسطيني، موضحا أن مصر أدت واجبها تجاه الشعب الفلسطيني بكل جدارة وشرف، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، إلا أنها أكثر الدول التي تقدم المساعدات اليومية إلى قطاع غزة، وتنسق كل الجهود، وتستقبل المصابين الفلسطينيين في مستشفياتها.

وأوضح أن الدولة المصرية تعلم الكثير من التفاصيل، مشيرا إلى أن الموضوع الإيراني أعاد التعاطف العالمي، وحادث أبو سالم يمثل نفس الغباء السياسي، قائلاً: «ليس الشجاعة في كل وقت أنك تغامر، ولكن أحيانا تكون الشجاعة في أخذ قرارات قوية وصريحة لتحمي شعبك والإنسانية والمنطقة».