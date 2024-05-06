«المصري للدراسات»: أمريكا منحت إسرائيل الضوء الأخضر لاجتياح رفح الفلسطينية

مع الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات على الأجزاء الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية، تطالب قاطنيها بالنزوح إلى مناطق أخرى، تمهيدًا لتوسيع العمليات العسكرية لتشمل هذه المنطقة، وهو ما تزامن مع تنفيذ طيران الاحتلال غارات عنيفة على عدة أحياء شرقي المدينة.

ماذا يفعل جيش الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية؟

وبحسب المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إخطارات إخلاء عبر طرق مخصصة لسكان شرق رفح الفلسطينية، لمغادرة منازلهم إلى مناطق آمنة محددة أعدها لهم في شمال المدينة بالقرب من منطقة المواصي.

ووفقا للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن المنطقة الإنسانية الموسعة تشمل مستشفيات ميدانية وخياماً وكميات كبيرة من الغذاء والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات، وفي الوقت نفسه، وبالتعاون مع المنظمات الدولية ودول أخرى، يعمل الجيش الإسرائيلي على توسيع نطاق المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع.

وأوضح المركز أن الاجتياح الفعلي لرفح عسكريا قد لا يكون خلال الأيام القادمة، وستعمل إسرائيل على استمرار خطة الإجلاء للسكان من رفح إلى مناطق الإيواء في خان يونس ودير البلح والمواصي، مع التأكيد أنها ستشارك في عمليات الإغاثة الإنسانية لخلق شرعية دولية لاجتياح المدينة.

أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل

وأكد المركز المصري للدراسات، أن المعطيات الراهنة تكشف أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل بخصوص تنفيذ عملية رفح الفلسطينية، مع بعض الضمانات الرئيسية الخاصة بتنفيذ العملية وفق نمط الهجمات النوعية، مع الشروع في إجراءات مكثفة لنقل النازحين من أجل تقليل التكلفة الإنسانية الخاصة بالعملية.