لماذا يميل بعض الأشخاص لإزعاج الآخرين بضجيج المركبات؟.. دراسة تفجر مفاجأة

الأصل في طبيعة الإنسان أنه يفضل الهدوء على الضوضاء، ذلك لأننا نتمكن من إنجاز الكثير من المهام عندما نحصل على شيء من الهدوء يساعدنا في تحقيق السلام النفسي، لكن يخرج بعض الناس عن هذه القاعدة بتصرفات غريبة تدفعهم إلى إزعاج الآخرين بأصوات محركات سياراتهم أو دراجاتهم النارية، فهل لهذه الظاهرة علاقة بالصحة النفسية لديهم؟

العلاقة بين حب الإزعاج والأمراض النفسية

كشف باحثون من جامعة «ويسترن أونتاريو» البريطانية، في دراسة حديثة، أنّ الرجال الذين يفضلون السيارات التي تصدر منها أصوات مزعجة هم الأكثر احتمالاً لأن يكونوا مرضى نفسيين.

وبحسب حديث المؤلفة الرئيسية في الدراسة «جولي شيرمر» لشبكة «CBS» الأمريكية، فالاعتلال النفسي يصدر عن التجاهل القاسي لمشاعر الآخرين، وردود أفعالهم تجاه الإزعاج الذي تسببه محركات بعض السيارات والدراجات النارية، ومن المحتمل أيضًا لأولئك الأشخاص الحريصين على إزعاج الآخرين بأصوات مراكبهم، أنهم يستمتعون بمشاهدة الناس وهم يشعرون بالذهول من تصرفهم الوقح وبدلاً من الشعور بسوء ما يفعلون، تجدهم متحمسين لرؤية الامتعاض في وجوه كل من يمرون بجانبهم بسرعةٍ خاطفة، الأمر الذي يؤكد إصابتهم بالنرجسية التي تعني الافتنان بالذات والإعجاب المبالغ بها، إضافةً إلى الاعتلال النفسي المتمثل في حب إيذاء الآخرين.

الرجال أكثر ميلاً إلى حب ضوضاء المركبات

الدراسة التي نشرتها شبكة «CBS» الأمريكية شملت 529 مشاركًا، بواقع 52% من الرجال و48% إناث، بمتوسط ​​عمر 18 عامًا، وتم استطلاع آراء المشاركين حول ما يشعرون به تجاه أنفسهم ومدى رغبتهم في الحصول على سيارة ذات أصواتٍ صاخبة، وهل هم مستعدون لتركيب كاتم الصوت لمنع الضوضاء الصادرة من سياراتهم.

وكشفت النتائج أن المشاركين الذكور كانوا أكثر ميلاً من الإناث إلى القول بأن لديهم الرغبة في امتلاك سيارة تصدر أصواتٍ عالية، وأنهم على استعداد لتعديل سيارتهم لجعلها أعلى صوتًا مما هي عليه.

دليل على النرجسية

عادةً ما يميل البعض إلى الربط بين القيمة الذاتية وما يمتلكونه فيسعون إلى جذب انتباه الآخرين حولهم بشتى الطرق، ظنًا منهم أن ذلك يُعلي قدرهم في المجتمع، وبحسب حديث الدكتورة أمل شلبي استشاري الطب النفسي لـ«الوطن»، يصبح الأمر تحديًا بالنسبة للمراهقين فيسعون إلى التأكيد على أنهم يملكون مركبة خاصة بهم ولتكن دراجةً نارية فيبالغون في إثبات أنها الأفضل والأسرع على الإطلاق فيزيدون من السرعة التي يسيرون بها مما يرفع من صوت المحرك، مسببًا الضجيج الذي يحقق رغبته في التميز بما يدل على أنه يعاني من اضطراب نفسي معروف باسم النرجسية، ويصاحبه سعي دائم نحو الظهور والسيطرة على أنظار أكبر عدد من الناس.