تبدأ من 50 ألف جنيه.. انخفاض كبير في أسعار السيارات المستعملة بالمنوفية

أكد محمد عبدالحفيظ عضو الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية، انخفاض أسعار السيارات المستعملة خلال الآونة الأخيرة، حيث أعلن عدد من التجار والبائعين تخفيضات كبرى بعد استقرار سعر الدولار.

استمرار انخفاض أسعار السيارات

وتابع «عبدالحفيظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات المستعملة في تراجع مستمر منذ عدة أسابيع، مشيرا أن هذا الانخفاض في مصلحة المواطن الذي يسعى إلى شراء السيارات المستعملة بأقل الأسعار.

فترة مسائية بالسوق

وأشار المحاسب سيد عبدالعال رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، إدراج فترة مسائية في سوق السيارات المستعملة في الأيام المقبلة نظرا للزحام أسبوعيا وقدوم فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة في بعض الأيام، مٌشيرا إلى أن كافة الخدمات متوفرة على مدار يوم الجمعة من كل أسبوع.

أسعار السيارات المستعملة

1- سيارة نوع 131 موديل 1981 رشه دواخل وخوارج سعرها 50 ألف جنيه.

2- سيارة نوع لادا موديل 2006 رشه خوارج بسعر 75 ألف جنيه.

3- سيارة إكسيل موديل 2002 رشه خوارج وفابريكا دواخل بسعر 90 ألف جنيه.

4- سيارة نوع شاهين موديل 2000 فابريكا، دواخل وخوارج بسعر 120 ألف جنيه.

5- سيارة أكسنت موديل 2001 فابريكا دواخل وخوارج بسعر 130 ألف جنيه.