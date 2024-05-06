«القاهرة الإخبارية»: فرنسا ترفض التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

كشف خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، أن الخارجية الفرنسية دعت الجانب الإسرائيلي إلى أهمية عدم الهجوم البري على رفح الفلسطينية.

ماكرون ينظر بقلق تجاه ما يحدث في غزة الآن

وأشار «شقير»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجتمع مع نظيره الصيني في قصر الإليزية، وكان أول تصريح لماكرون مع استقبال الرئيس الصيني، أنه ينظر بكثير من الحرص والقلق تجاه ما يحدث في غزة الآن.

وأوضح أن ماكرون طالب في اتصال هاتفي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس، أهمية عدم التوقف عن التواصل مع حركة حماس للوصول للهدنة والإفراج على المحتجزين.

أهمية السعي تجاه الهدنة

وأوضح أن الحكومة الفرنسية وعلى رأسها الرئيس الفرنسي دائمًا ما يطالب إسرائيل بأهمية السعي تجاه الهدنة والاستمرار في المحادثات، وكان هناك زيارات متكررة من وزير الخارجية الفرنسي إلى المنطقة من أجل الوصول لحل سريع وفوري لهذه الأزمة.

وأضاف أنّ فرنسا تنظر بكثير من الخوف لما يحدث في غزة الآن، وفي رفح الفلسطينية على وجه الخصوص، وفرنسا ترفض هذا التصعيد الإسرائيلي بشأن رفح.