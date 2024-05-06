حزب الغد: اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية يهدد بتشريد نصف مليون شخص

ندد حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، باستمرار إسرائيل في حربها على الشعب الفلسطينى الأعزل واستمرارها فى عمليات القتل والتشريد والتهجير.

وأدان حزب الغد، في بيان له، تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية فى قطاع رفح جنوب غزة والذي يهدد بتشريد أكثر من مليون فلسطيني، وكذلك تصرفات حركة حماس وقصف كرم أبو سالم، وهو الأمر الذى عقد مسار المفاوضات.

تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية

وأكد حزب الغد، أن الشعب الفلسطينى يدفع الثمن غاليا من حياته بسبب تصرفات غير مسؤولة وغير حكيمة، ولا تراعي سلامة وأمن الشعب الفلسطيني، ويرى فيها خدمة لإسرائيل لاستمرارها فى مخططاتها ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب «الغد» حركة حماس بوضع المصلحة الوطنية الفلسطينية في حساباتها، وألا تجعل من نفسها أداة لتحقيق أغراض ومخططات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد «الغد» مساندته للدولة المصرية في مساعيها الدائمة لوقف الحرب والإفراج عن الأسرى وحفاظها على القضية الفلسطينة، ورفض مصر تصفية القضية الفلسطينية، كما يؤكد الحزب على تمسكه بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 67 وحق الشعب الفلسطينى في أرضه ودولته وعاصمتها القدس الشرقية.