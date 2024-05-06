مستشار «أبو مازن»: إسرائيل ماضية في تنفيذ مخططها باجتياح رفح الفلسطينية

أعرب محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، عن خوفه البالغ من الوضع الكارثي الذي سيلحق بالشعب الفلسطيني جراء اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية.

مخاوف من اجتياح رفح الفلسطينية

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ إسرائيل ماضية لتنفيذ مُخططها الحقيقي في تصفية القضية الفلسطينية، وليس المُخطط الذي تتحدث عنه كذبًا وهو القضاء على حركة حماس.

أهداف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني

وواصل: «سبق لنتنياهو أن تحدث عن أهداف الحرب على غزة أكثر من مرة، عبر استخدام الخدمة المجانية التي قدمتها له حماس بانقلابها على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير عام 2007، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وأصبح نتنياهو هو المُمول الأول لهذا الانقسام والداعم الأول للكيان الذي أقامته حماس في غزة».

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن الذي يدفع ثمن كل هذه المؤامرات السياسية والعسكرية، هو الشعب الفلسطيني، مضيفًا: «المواطن الفلسطيني أصبح واقعًا بين مصالح نتنياهو وزمرته الحاكمة في إسرائيل، ومصالح حماس، فنتنياهو يريد من الحرب البقاء في السلطة».