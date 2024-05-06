مستشار «أبو مازن»: أمريكا المسؤولة عن كل قطرة دم للشعب الفلسطيني

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أنّ إسرائيل لديها قناعة تنطلق منها، وهي أنها تريد أرضا بلا شعب، لافتا إلى أنّ ما جرى في الحرب الفلسطينية، قدّم فرصة لإسرائيل بحشد دعم دولي غير مسبوق لها.

الدعم الدولي لإسرائيل تراجع

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ الدعم الدولي لإسرائيل تراجع الآن، مشيرا إلى السياسة الحكيمة الرشيدة التي انتهجتها منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال العمل مع المنظمات الدولية، والعمل العربي المشترك لاستعادة الزخم للقضية الفلسطينية.

أمريكا تتحمل مسؤولية الحرب على فلسطين

وأردف أنّ أمريكا هي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي تقع بحق الشعب الفلسطيني، فالموقف الأمريكي موقف داعم للعدوان ومُشارك له، مواصلا: «ولو أرادت أن تُوقف العداون لتوقف، فهي التي عرقلت الحلول ومنعت قيام الدولة الفلسطينية ومنعت مجلس الأمن على مدى 3 مرات خلال الأشهر الـ6 الأخيرة بشأن اتخاذ قرار مُلزم بوقف العدوان على غزة، لذلك هي مسؤولة عن كل قطرة دم للشعب الفلسطيني».

وأشاد مستشار الرئيس الفلسطيني، على دور مصر المحوري تجاه القضية الفلسطينية، قائلا: «لم تُقصر مصر في حمل هم القضية الفلسطينية قبل هذه المعركة وخلال هذا العدوان، وبالتالي ما نراه اليوم أن الجهد المصري يتحرك وينطلق بسبب شعورها بالواجب القومي والأخلاقي والإنساني».