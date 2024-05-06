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أحدث ظهور للفنانة سهير رمزي بصحبة بوسي شلبي

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:49 م | الإثنين 06 مايو 2024
سهير رمزي

سهير رمزي

فاجأت الإعلامية بوسي شلبي، الجمهور، بنشرها صورة للفنانة سهير رمزي، بعد غياب طويل لها، إذ تبتعد عن الأضواء والأعمال الفنية منذ فترة.

أحدث ظهور للفنانة سهير رمزي

ونشرت بوسي شلبي، صورتها مع سهير رمزي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليها: «أحلى شم نسيم».

وحظيت صورة سهير رمزي بردود فعل واسعة من الجمهور، إذ كتب أحدهم: «إيه الحلاوة دي والجمال ده كله قمرات»، وقال آخر: «أغلى وألطف فنانة في العالم والزمن الجميل».

 

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