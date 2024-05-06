«المصري للفكر»: القاهرة لم تتخل عن دورها القومي تجاه القضية الفلسطينية منذ 1947

قال اللواء محمد قشقوش، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ مركز القضية الفلسطينية هو الطرف الإسرائيلي المتمثل في الجيش والحكومة، والطرف الآخر هو حماس.

وأوضح «قشقوش» خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن باقي الحكومة الإسرائيلية غير المتشددة والشعب الإسرائيلي، يشكلون نقطة ضغط، من أجل إنهاء الصراع وعودة المحتجزين.

مصر تقوم بدور قومي مُمتد للقضية الفلسطينية

وأكد أنّ مصر تقوم بدور قومي مُمتد منذ عام 1947، فهي لا تتخل عن هذا الدور أبدا، وتوفق فيما هو صالح للقضية وأمنها القومي، دون أن تجور على حقوق أحد.

الولايات المتحدة تغير خطها السياسي

وتابع أنّ الولايات المتحدة تغير خطها السياسي من التشدد للجانب الإسرائيلي إلى الداعم للقضية الفلسطينية مع وجود بعد الحيادية، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن زعم أنه غير راض عن العمليات الإسرائيلية، التي تحدث في قطاع غزة.