على الرغم مما يتمتع به مواليد برج الدلو من مميزات شتى، فلهم مجموعة من العيوب التي من أهمها شعورهم الدائم بالاضطهاد، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية؛ وهو الأمر الذي يجلعهم يكثرون الشكاوى والشك وهذا كفيل بقلب حياتهم رأسًا على عقب دائمًا.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 6-5-2024 على الصعيد المهني

إذا كنت تمر بحالة اكتئاب مؤثرة على حياتك المهنية، فينصحك الخبراء أن تخرج من تلك الحالة، وحاول أن تبتسم للحياة حتى تبتسم لك، وتأكد أن تفاؤلك يجلب لك السعادة من شتى طرقها.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 6-5-2024 على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، ينصحك الخبراء بالتفاؤل وخاصة إذا كانت حالة الاكتئاب التي تمر بها تضغط على حياتك العاطفية كذلك.