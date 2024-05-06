يقول الخبراء إن مواليد برج الحوت من الأشخاص العاشقة للحياة، ولديهم العديد من الصفات الإيجابية، ويحبون ممارسة هواية الطبخ، ولديهم درجة كبيرة من الرومانسية، ويستطيعون التعايش والتكيف تحت أي ظرف.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيد المهني

على الصعيد المهني، ينصحك خبراء الأبراج، أن تخصص وقتًا لكل مهمة من مهامك، ويجب عليك أن تكون واقعيًا بشأن تحديد الوقت الذي تستغرقه كل مهمة، فكل ذلك يساعدك على تجنب إهدار الوقت فيما لا طائل منه.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، فينصحك خبراء الفلك أن تتواصل مع شريك حياتك بوضوح وأمانة، فليس هناك أحسن من الأمانة، وحاول أن تتحدث معه عن مشاعرك واحتياجاتك وتوقعاتك عن مسار علاقتكما خلال الفترات المقبلة.