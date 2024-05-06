«يمامة»: موافقة حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار بشرة خير

علق الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، على الإعلان الصادر عن حركة حماس، الذي أعلنت فيه موافقتها على المقترح المصري لوقف إطلاق النار، قائلا إن هذه الموافقة قد تغير الوضع الحالي في قطاع غزة بالكامل، خلال الفترة المٌقبلة، من خلال إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وإدخال العديد من المساعدات للفلسطنيين، وتنفيذ كل الشروط المنصوص عليها في المٌقترح المصري للهدنة بين الطرفين.

اتفاق بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي

أضاف يمامة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية بذلت جهودا جبارة خلال الفترة الماضية، من أجل التوصل على اتفاق بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، وهو ما يُثبت ريادة الدولة المصرية بكل مؤسساتها الوطنية، من أجل حل الصراع بين الجانبين.

وأوضح أن إسرائيل كانت ترغب في بداية الأزمة، في نقل الفلسطنيين من قطاع غزة إلى سيناء، إلا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقف وقفة حاسمة، وأكدت رفضها للتهجير، وفي الحقيقة هو موقف يُحسب للرئيس السيسي.

وقف إطلاق النار

واختتم يمامة حديثه، بأن يتوقع أن يوافق الجانب الإسرائيلي على المٌقترح المصري بشأن وقف إطلاق النار، وذلك للعديد من الأسباب ومن بينهما السبب عدم قدرة الجانب الإسرائيلي على تحقيق نجاحات مبهرة ضد حركات المقاومة الفلسطينية، فضلا عن الضغط الشديد الذي يتزايد على الإدارة الإسرائيلية من قِبل الإسرائلين بشأن مصير الآسرى الموجودين لدى حركة حماس.