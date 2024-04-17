عبدالسند يمامة ينعى القيادية الوفدية الكبيرة مواهب الشوربجي

نعى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، القيادية الوفدية الكبيرة مواهب الشوربجي، رئيس اتحاد المرأة الوفدية التي وافتها المنية اليوم.

وفاة مواهب الشوربجي

وقال رئيس الوفد في بيان النعي: «إن الراحلة الكريمة كانت مثالا للوطنية والوفدية الخالصة، من عائلة سياسية كبيرة، وسياسية كبيرة، عرفناها في الوفد رمزا للشرف والأمانة والتعاون والود والمحبة للجميع».

حزب الوفد ينعى مواهب الشوربجي

أضاف عبد السند يمامة: «بالنيابة عن نفسي وأسرتي وجموع الوفديين، أتقدم بخالص التعازي لأسرة الراحلة الكريمة، ولجميع أبناء العائلة في الفقيدة.. وإنا لله وإنا اليه راجعون».

وتوفيت اليوم، المحامية مواهب الشوربجي رئيس اتحاد المرأة الوفدية، وابنة القطب الوفدي الراحل عبد العزيز الشوربجي نقيب المحامين السابق.