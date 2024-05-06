«القاهرة الإخبارية» ترصد ردود فعل الفلسطينيين على بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي

رصدت كاميرا قناة «القاهرة الإخبارية»، ردود فعل الفلسطينيين، عقب بيان جيش الاحتلال لإخلاء شرق رفح الفلسطينية.

ردود فعل الفلسطينيين

وقال مواطن فلسطيني: «لم ننم طوال الليل.. طول الليل خبط خبط، وفوجئنا بأوراق في المنطقة صباحا، بأن بلوكات كثيرة يجب عليها، أن تنزح إلى منطقة المواصي، وكان من بينها منطقتنا».

وقالت سيدة فلسطينية: «أين الأمان؟! من تركوا غزة وخان يونس إلى رفح الفلسطينية قتلهم الاحتلال.. نريد أن نذهب إلى مكان آمن.. لا نجد سيارات نركبها، وبالتالي، فنحن نريد العودة إلى ديارنا حتى نموت».