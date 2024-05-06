«القاهرة الإخبارية» ترصد ردود فعل الفلسطينيين على بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي
كتب:
عمرو هلال
06:32 م | الإثنين 06 مايو 2024
تحذيرات عاجلة من الاحتلال
رصدت كاميرا قناة «القاهرة الإخبارية»، ردود فعل الفلسطينيين، عقب بيان جيش الاحتلال لإخلاء شرق رفح الفلسطينية.
ردود فعل الفلسطينيين
وقال مواطن فلسطيني: «لم ننم طوال الليل.. طول الليل خبط خبط، وفوجئنا بأوراق في المنطقة صباحا، بأن بلوكات كثيرة يجب عليها، أن تنزح إلى منطقة المواصي، وكان من بينها منطقتنا».
وقالت سيدة فلسطينية: «أين الأمان؟! من تركوا غزة وخان يونس إلى رفح الفلسطينية قتلهم الاحتلال.. نريد أن نذهب إلى مكان آمن.. لا نجد سيارات نركبها، وبالتالي، فنحن نريد العودة إلى ديارنا حتى نموت».