حزب الجيل الديموقراطي: الموقف المصري نقطة مبهرة في الأزمة الفلسطينية

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديموقراطي، أنّ القضية الفلسطينية في قلب كل مصري، إذ عاشتها مصر على مدى 75 عاما، قُدم فيها كل أنواع التضحية أرواحًا ودماء.

المخطط الصهيوني هدفه تصفية القضية الفلسطينية

أضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ مصر تنبهت للأهداف النهائية للمخطط الصهيوني الأمريكي الغربي، الخاص بالحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر، بأن هذا المخطط هدفه تصفية القضية الفلسطينية، وهذا خط أحمر لا يمكن القبول به، لأنه مساس بالأمن القومي المصري.

الجهود المصرية تجاه القضية

تابع: «مصر الشعبية كانت في ظهر مصر الرسمية، والموقف المصري الرسمي الرائد، هو نقطة مُبهرة في هذه الأزمة، إضافة إلى إعلام الرئيس السيسي العالم بأكمله أنّ القضية الفلسطينية هي قضية العالم الأولى والمركزية، لتذكير المجتمع الدولي بالشعب الفلسطيني الذي يعاني معاناة غير مسبوقة».