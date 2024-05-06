وكيل «تشريعية الشيوخ»: الجهود المصرية أكسبت القضية الفلسطينية تأييدا دوليا

أكد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، دعمه الكامل للموقف المصري الرافض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيداً بحكمة القيادة السياسية المصرية في إدارة الأزمة.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وطالب «عفيفي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، الجميع بالوقوف بكل قوة إلى جانب الموقف المصري الحازم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الشقيق، فضلا عن قدرة وحكمة القيادة المصرية في التعامل مع هذه الأزمة، والتي مكنت من حشد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية.

وأضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي برهن على شجاعته وحكمته في إدارة هذه الأزمة، من خلال اتخاذ مواقف قوية ودبلوماسية حكيمة، مما أدى إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي.

إدانة الأعمال الإسرائيلية الوحشية

وأدان وكيل «تشريعية الشيوخ» بشدة الأعمال الإسرائيلية الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وكلّ معايير الإنسانية، كما طالب المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين، مشدداً على أنّه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

ووجه «عفيفي» نداءً إلى العالم بأسره للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال، مؤكدًا أنّ قضية فلسطين هي قضية عادلة تستحقّ دعم الجميع.