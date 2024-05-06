«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تلفزيونيا يُوضح الجهود المصرية المبذولة تجاه القضية الفلسطينية، بعنوان «لم تترك أي باب إلا وطرقته.. مصر تحمل على عاتقها مسؤولية فلسطين».

الجهود المصرية المبذولة تجاه القضية الفلسطينية

وجاء في التقرير، أنّ مصر لم تنس يومًا كونها الشقيقة الكبرى لفلسطين، حيث حملت على عاتقها تلك البقعة من الأرض، لا سيما خلال صراعاتها السابقة مع الاحتلال الإسرائيلي، فلم تترك بابًا إلا وطرقته، بل وتولت مسؤولية تعديل النظرية الدولية تجاه القضية.

وذكر التقرير، أنه منذ الحظة الأولى التي شنت فيها إسرائيل حربها على قطاع غزة، لم تُوقف مصر تحركاتها لإنهاء ذلك التصعيد، ونزع اعتراف دولي بحق فلسطين في الحياة إذ تجسدت هذه المرحلة في الاتصالات المُكثفة والعاجلة التي قام بها الرئيس السيسي مع كل الأطراف سواء العربية أو الدولية، وهو الأمر الذي أهّل مصر لتلعب دورًا رئيسًا في محاولات البحث عن صيغ فعالة لوقف إطلاق النار.

الجهود المصرية بالتعاون مع دولة قطر

وتابع: «الجهود المصرية المختلفة وبالتعاون مع دولة قطر، أسفرت عن التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة على مدار نحو أسبوع في نوفمبر الماضي، والتي تم بموجبها إيقاف العمليات القتالية بشكل كامل في جميع أجزاء قطاع غزة، فضلًا عن عودة الأوضاع عما كانت عليه ودخول المساعدات والوقود إلى القطاع».