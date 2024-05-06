بشرط حجزها غدا.. خصم 50% على رحلات «مصر للطيران» حتى 31 أكتوبر

أعلنت شركة مصر للطيران عن خصم يصل إلى 50% على تذاكر الطيران الخاصة برحلات الشركة التي يتم حجزها غدًا الثلاثاء الموافق 7 مايو، وذلك بالنسبة للرحلات التي ستنطلق بدءًا من غدٍ وحتى يوم 31 أكتوبر 2024، بمناسبة الذكرى 92 لإنشاء الشركة.

هدية لمسافري برنامج الأميال

وأضافت الشركة أنه سيتم أيضًا منح مسافري برنامج الأميال (EgyptAir Plus) المسافرين غدًا على رحلات دولية 1000 ميل إضافي، وذلك بمناسبة الذكرى 92 لتأسيس شركة مصر للطيران.

ذكرى تأسيس شركة مصر للطيران

وأنشئت شركة مصر للطيران في 7 مايو 1932، وكان ترتيبها آنذاك السابع على مستوى شركات الطيران العالمية الناقلة للركاب.

وانضمت الشركة خلال عام 2008 إلى شبكة تحالف ستار «ستار أليانس»، أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم، لتقدم لعملائها نقاط اتصال أفضل وسفرًا أكثر راحة.

وتعتبر عضوية «مصر للطيران» في تحالف ستار حدثًا فريدًا، إذ أنها شركة الطيران الوحيدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تُعدّ جزءًا من هذه الشبكة.