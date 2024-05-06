«فرحة بعد الألم».. مشاهد مؤثرة من احتفالات أهالي رفح بوقف إطلاق النار

مشاهد تخطف القلوب، أبرزت مدى الألم والخوف الذي مر به أهالي رفح في غزة.، ففي ثوانٍ قليلة، تحولت الشوارع من لحظات كئيبة إلى لحظات رقص وعلامات الفرحة والسعادة تسيطر على الجميع، وذلك بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

«الله أكبر.. الله أكبر».. هكذا كان يردد أهالي غزة بأصواتهم المرتفعة في مختلف الشوارع في رفح، الصغار يرقصون قبل الكبار، لحظات أثبتت مدى سعادتهم بعد الألم والرعب الذي كان يسيطر عليهم في الأيام الماضية، وفقًا لمقاطع الفيديو التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاعل مع إعلان وقف إطلاق النار

لم يكن الشعب الفلسطيني فقط الذي تسيطر عليه الفرحة والسعادة بعد إعلان المقاومة الفلسطينية وقف إطلاق النار، بل العالم أجمع، لتأتي التعليقات كالتالي: «الله أكبر.. شكرا لمصر وأهلها»، «ربنا ينصركم ويزيد الفرحة في قلوبكم»، «ياربي على الفرحة .. اللهم حفظنا وسلاما على أهالينا».

لحظات الرعب

وفي الساعات الأولى من اليوم كانت لحظات الرعب تسيطر على أهالي رفح، بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الاستعداد لإجلاء الفلسطينيين المدنيين في رفح الفلسطينية، حيث دعاهم إلى الإخلاء الفوري نحو منطقة إنسانية موسعة، وفقًا لما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

جهود مصرية لإحلال الهدنة

جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، فتحرص مصر على إدخال المساعدات عبر معبر رفح الحدودي، لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، في ظل الحرب التي شنتها إسرائيل على المدنيين والفصائل الفلسطينية.