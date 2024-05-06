أسامة كمال: المواطن الإسرائيلي رأى عجز حكومته وعدم قدرتها على إنهاء الحرب في غزة

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء دي أم سي»، أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت بأنه يمهد داخل غزة لعمل عسكري مكثف في رفح الفلسطينية وفي كل أنحاء القطاع، هو الاعتراف بالفشل الكامل، مشددًا على أن المواطن الإسرائيلي يتعرض لضرر في هذه الحرب، ويرى أن حكومته غير قادرة على وقف ما يحدث في غزة، وغير قادرة على الانتصار، وغير قادرة على الإفراج عن الرهائن.

«العاجز يفتري على العزل»

تابع «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»: «العاجز يفتري على العزل وستكون نهايته السياسية سيئة جدًا»، مشددًا على أن التصريحات الواردة من البيت الأبيض، بأن جو بايدن أكد لنتنياهو، ضرورة تسهيل دخول المساعدات، في وقت بدأت إسرائيل تحركها، وإخلاء رفح الفلسطينية أمر مضحك.

وأشار إلى أنه بعد موافقة حماس على المقترح، كان هناك حالة من الفرح والاحتفالات من الشعب الفلسطيني في القطاع، وكانت هناك فرحة كبيرة، كما أن المشاعر الشعبية في مصر كبيرة تجاه الشعب الفلسطيني.

في يد أمريكا حل الأمر

أوضح أن أمريكا في يدها حل الأمر، والسيطرة على إسرائيل وسط أنباء الاستعداد لاجتياح رفح الفلسطينية، موضحًا أنه كان لابد من تأكيدات من بايدن لنتيناهو، بتوقف الترتيب للعمليات، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يحدث خلال الساعات المقبلة، شيء في منتهى الخطورة، ومرعب ومذهل، ويؤدي لفقدان الثقة التامة في المؤسسات الدولية، متسائلًا: «هل ستعود الأوضاع إلى ما كانت عليه.. وترفع أمريكا الفيتو مجددًا؟».