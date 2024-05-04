أسامة كمال يناقش دور المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» الليلة

يناقش الإعلامي أسامة كمال، في حلقة الليلة من برنامج «مساء dmc»، التي تُذاع في تمام الساعة التاسعة مساء عبر قناة «dmc»، دور المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ».

خطط مبادرة «ابدأ» بعد إطلاق أول صندوق استثمار صناعي مباشر

ويتطرق أسامة كمال، للحديث عن كيف تسهم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ في دعم الصناعات الوطنية وإحلال الواردات؟، وما خطط المبادرة خلال المرحلة المقبلة بالبيان العملي بعد الإعلان عن إطلاق أول صندوق استثمار صناعي مباشر؟.

ويستضيف «كمال»، عددا من الخبراء بالفقرة الحوارية ببرنامج «مساء dmc»، ويناقش كيف يسهم الصندوق في تعزيز الصناعة.

أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، صندوق النيل للاستثمار الصناعي، كأول صندوق استثمار صناعي متخصص للاستثمار في جميع القطاعات الصناعية، بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة.