كاتب صحفي: العالم يثمن موافقة حماس بقبول وقف إطلاق النار والمسؤولية الآن على إسرائيل

أكد الكاتب الصحفي، إسلام عفيفي، أنّ العالم الآن يُثمن موافقة حماس بقبول وقف إطلاق النار، وتبقى المسؤولية الآن على الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنّ الفلسطينيون يعتبرون مجرد البقاء على قيد الحياة هو انتصار لهم.

موافقة حماس بقبول وقف إطلاق النار

أضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ إسرائيل أصبحت منبوذة من العالم، وضد المجتمع الدولي، بسبب تصلبها في العديد من المواقف، فأصبح هناك حالة من الرفض لحكومة نتنياهو الدموية.

الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية

وفي سياق الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية، أكد الكاتب الصحفي، أنّ مصر تتمتع بالوساطة الموثوقة لكل الأطراف، وإلا ما كان يقبل أحد أن تُمارس هذا الدور، مضيفًا أنّ الدولة المصرية تحظى باحترام شديد، نتيجة مواقفها العاقلة والاتصالات المستمرة مع زعماء العالم، الذين جاءوا إلى القاهرة، ابتداءً من قمة القاهرة للسلام، والمفاوضات التي تحتضنها القاهرة، وكذلك التنسيق بين الأطراف لوقف نزيف الدم، لأن التصعيد لا يستطيع أحد أن يكبح جماحه إذا خرج عن السيطرة.