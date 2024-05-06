مفاجأة بشأن «القمر الثاني» للأرض.. يدور حول كوكبنا منذ ملايين السنين

سماؤنا مأهولة بالنجوم، لكن يزينها قمر واحد فقط؛ على عكس كواكب أخرى تمتلك عشرات الأقمار، مثل المشترى وزحل، فقد كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة «Nature» العلمية مفاجأة غير متوقعة، وهي وجود قمر ثانٍ مخفيّ موجود في مدار حول الأرض منذ عام 2016، يُطلق على هذا القمر اسم «Kamooalewa» وهو شبيه بالقمر، والأمر الأكثر غرابة هو احتمالية وجود أشباه أخرى لهذا الجسم في المستقبل، وفقًا لمجلة «Time» كما ذكرت الصين نواياها للوصول إلى معلومات عن القمر الثاني في مهمتها الجديدة للقمر.

مدة بقاء القمر الثاني للأرض

مجلة «فوربس» العالمية ذكرت، أن شبيه القمر الذي يدور في مسار متكرر يشبه المفتاح يكرر حركته بالدوران حول الأرض لمدة 300 عام أخرى على الأقل أو ملايين السنين؛ وتوصل العلماء إلى ذلك باستخدام نماذج حاسوبية، من الجانب البعيد من القمر، ويدخل ضمن الكويكبات القريبة من الأرض، التي جاءت من حزام الكويكبات الرئيسي بين مداري المريخ والمشتري.

تفاصيل عن شبيه القمر

وقمر كاموواليوا، المعروف أيضًا باسم «2016 HO3» ويعني «الجسم السماوي المتأرجح»، حجمة حوالي 40 إلى 100 متر أي بحجم تمثال الحرية تقريبًا، تم اكتشاف حركته الغريبة أول مرة في عام 2016 بواسطة «Pan-STARRS»، وهي مجموعة من التلسكوبات في هاواي، مصممة للعثور على الأجسام القريبة من الأرض.

وسيعرف العلماء قريبًا معلومات أكثر عن القمر الثاني للأرض، ومن المقرر أن تزور تيانوين-2، أول مهمة صينية لأخذ عينات من الكويكبات، مدينة كاموالوا في العام المقبل؛ وستكون هذه المهمة الأولى لدراسة كويكب يبلغ حجمه عشرات الأمتار، وهو الجسم الصغير الأكثر شيوعًا والأقل فهمًا.

ومن المتوقع أن يدور «Kamoalewa» بالقرب من الأرض لملايين السنين، فيما تقع فوهة جيوردانو برونو على الجانب البعيد من القمر، وغالبًا ما يطلق عليها خطأ اسم «الجانب المظلم».