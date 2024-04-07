متى خسوف القمر 2024؟.. ترقبه في هذا الوقت

خسوف القمر ظاهرة طبيعية تحدث عندما يتم حجب القمر بشكل مؤقت إما بسبب مروره بين جسمين في السماء أو عند مروره في ظل جسم آخر، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ويكون خسوف القمر كلي أو جزئي ويحدث عندما يكون القمر في طور البدر، وفي ضوء هذا يتساءل الكثيرين متى خسوف القمر 2024؟

متى خسوف القمر 2024؟

يتساءل العديد من الأفراد المهتمين بالظواهر الطبيعية عن موعد خسوف القمر 2024، وهو ما أجاب عنه موقع earthsky، إذ حدث الخسوف الأول للقمر في عام 2024 يوم 25 مارس الماضي وكان من النوع شبه الظلي، وظهر خلاله القمر بلون أغمق قليلًا، واستمرت جميع مراحل خسوف القمر لمدة 4 ساعات و39 دقيقة.

أما الخسوف الثاني للقمر في عام 2024، فمن المقرر حدوثه يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر المقبل، وهو من نوع الخسوف الجزئي الذي سيستمر حوالي ساعة و3 دقائق عندما يمر القمر في منطقة ظل الأرض، وسيُمكن رؤيته في سماء مصر والسعودية والوطن العربي، وكذلك معظم أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى و والمكسيك أمريكا الجنوبية والمحيط الأطلسي ومعظم أوروبا وأفريقيا.

وخلال الخسوف الثاني للقمر2024 سيكون 8% من قرص القمر فقط في داخل ظل الأرض وقد يصاحبه ظل رصاصي أو أحمر غامق اللون في بعض الأحيان على الجزء المظلم من سطح القمر.

أدعية خسوف القمر 2024

ومع حدوث الظواهر الطبيعية التي تدلل على عظمة الخالق، منها خسوف القمر، يعتبر الدعاء من الأعمال المستحبة، إذ وردت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، التي بينت فضل دعاء خسوف القمر، فعن السيدة عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّ الشَّمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللهِ، لا يُخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه؛ فإذا رأيتُم ذلك فادْعُوا اللهَ، وكبِّروا، وتَصدَّقوا.

ويمكن ترديد أدعية خسوف القمر، كالتالي: