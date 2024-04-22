رانيا فريد شوقي تسأل الجمهور عن صاحب الصورة: «مين القمر ده؟»

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة مع زوجها تامر الصراف عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، إذ وجهت سؤالًا إلى جمهورها قائلة: «صباح الخير يا حلوين، حد يعرف مين القمر اللي معايا في الصورة دا، ربنا يخليه ليا يا رب، و يا ترى أنا أحلى ولا هو؟».

وفاة والدة رانيا فريد شوقي

وفقدت الفنانة رانيا فريد شوقي والدتها منذ شهر، وحرص على حضور الجنازة عددا من نجوم الفن وكان في مقدمتهم الفنانة ميرفت أمين، رانيا محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة، محمد رياض، دنيا عبدالعزيز وزوجها، سلوى محمد علي، المخرج عمرو عرفة، ماجدة نورالدين زوجة الفنان الراحل سامي العدل وآخرين.

وأصيبت والدة الفنانة رانيا فريد شوقي بأزمة صحية شديدة منذ 15 يوما قبل وفاتها، مما استدعت نقلها إلى المستشفى وظلت بها حتى فارقت الحياة.