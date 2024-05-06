أسامة كمال يشيد باتحاد القبائل العربية.. ويثمن دوره في مساندة الدولة المصرية

أشاد الإعلامي أسامة كمال، باتحاد القبائل العربية، مثمنا دوره في مساندة الدولة المصرية، مشددًا على أن متحدث اتحاد القبائل العربية، يؤكد أن الاتحاد يتابع تطورات الأحداث في رفح الفلسطينية، ويحذر من تداعيات وخطورة إقدام جيش الاحتلال على اجتياح هذه المنطقة المكدسة بالسكان.

اتحاد القبائل العربية يطالب بتدخل مجلس الأمن

أوضح «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الاتحاد يطالب بتدخل مجلس الأمن والجهات المعنية لوضع حل للعدوان، الذي سيكون له نتائج كارثية على حياة مئات الآلاف.

وأشار إلى أن الاتحاد يطالب المجتمع الدولي بكل فئاته، بضرورة ممارسة أشد أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لتتوقف عن هذا العدوان الخطير، والاستجابة لجهود مصر التي تريد تحقيق الهدنة، تمهيدًا لوقف إطلاق نار دائم وإنهاء الحصار عن الشعب الفلسطيني.