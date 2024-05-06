محمود مسلم: الرئيس السيسي يتحدث دائما عن السلام الشامل والعادل من خلال حل الدولتين

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بدء حرب غزة ومن قبل الأزمة في كل خطاباته بالأمم المتحدة وغيرها دائمًا ما كان يتحدث عن السلام الشامل والعادل، ويتحدث عن فكرة الأمان بأنه الأضمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، موضحًا أن فكرة فرض القوة لا تؤدي إلى استقرار ولا سلام.

مصر دائمًا تتحدث عن السلام الشامل

وأشار «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن مصر دائمًا كانت تتحدث عن السلام الشامل والعادل من خلال إقامة دولتين، مشددًا على أنه إذا كانت هناك نتيجة إيجابية واحدة لما يحدث منذ 7 أكتوبر حتى الآن سيكون إعادة طرح القضية الفلسطينية دوليًا بشكل كبير، مؤكدًا أنه يتمنى أن تتم الهدنة ونسير في هذا الاتجاه، بالأخص أن هناك بعض الدول الأوروبية التي أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين.

حرب في غزة كل 4 سنوات

وأوضح أنه بمعدل كل 4 سنوات هناك حرب في قطاع غزة ويتم فيها تدمير مدينة غزة، مشددًا على أن القطاع يحتاج لسنوات من الإعمار كي تعود مدينة مرة أخرى.