مجلس كنائس الشرق الأوسط: لمسات الرئيس السيسي تؤكد دعمه للمواطنة والمساواة

وجه القس رفعت فكري، أمين عام مساعد مجلس كنائس الشرق الأوسط، الشكر للدولة المصرية، من أجل العلاقات الإسلامية المسيحية، لافتًا إلى أنّ هذا العام كان توقيت صوم المسلمين والمسيحيين معًا، بجانب تلاقي أعيادهم، ما يوضح الروح المصرية الرائعة بين الطرفين.

الاحتفال بعيد القيامة المجيد

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على شاشة «الحياة»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ أول من قام بتهنئتة بعيد القيامة المجيد، هم أئمة وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، مشيرًا إلى أنّ لمسات الرئيس السيسي سواء بزيارته الكاتدرائية أو إرساله برقيات تهنية، لمسات رائعة، تؤكد الروح المصرية الأصيلة.

لمسات الرئيس السيسي تدعم المواطنة

وتابع أن الرئيس السيسي أثبت أنه رئيس لكل المصريين، من خلال دعمه لدولة المواطنة مع التنوع والتعددية، مشيرًا إلى أنّ القرارات التي أتُخذت لإعادة تأميم الكنائيس وبناء أخرى جديدة داخل المدن الجديدة، قرارات تُشعر جميع المسيحيين بالامتنان والشكر من أجل الحرص على المواطنة والمساواة.