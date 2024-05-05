متحدث الكنيسة: نبارك للشعب العيد ونشكر الرئيس السيسي على تهنئته الدائمة

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ الدولة المصرية مستمرة في دعمها لغزة، والقوافل يشارك بها الجميع من بينهم الكنيسة المصرية؛ لتوفير الدعم المادي والمعنوي، وفي هذا اليوم نؤكد للشعب الفلسطيني أنّنا مستمرون في الدعم الكامل لأشقائنا.

احتفالية العيد

وأضاف إبراهيم، لـ«الوطن» أن احتفالية العيد أمس استمرت حتى الواحدة صباحا بحضور رموز المجتمع المصري والمسؤولين، والكل جاء يهنئ بمنتهي الصدق والحميمية.

وأشار إلى أنّ البابا تواضروس قدم الشكر إلى الرئيس السيسي لحرصه على تهنئة الأقباط في كل الأعياد، مؤكدًا أنّ الموقف الكنسي واضح تماما تجاه القضية الفلسطينية ومستمر في دعمها على مختلف المستويات.