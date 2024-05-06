نائب رئيس «المؤتمر» يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لقبول الهدنة

أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بموافقة حركة حماس على المقترح المصري- القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، مؤكدا أن هذه الموافقة تتويج للجهود المصرية التي تقوم بها القيادة السياسية، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأكد «مرشد» أنّ الكرة الآن في ملعب إسرائيل لإتمام هذه الهدنة لإنقاذ الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة التي تمارس ضده من قتل وتجويع، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال للموافقة على هذه الهدنة لإنقاذ الشعب الفلسطيني.

خطورة اجتياح رفح الفلسطينية

وحذر من اقتحام مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن اقتحام رفح الفلسطينية يمثل تهديدا لحياة أكثر من مليون ونصف فلسطيني، مطالبا بتدخل مجلس الأمن الدولي والجهات المعنية بوضع حد للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وثمن موقف مصر الداعم والثابت للقضية برفض تهجير الفلسطينيين، وسعي القاهرة منذ بداية العدوان على غزة إلى إنفاذ المساعدات وتكثيف المفاوضات بين جميع الأطراف؛ للوصول إلى هدنة تمهد لوقف دائم لإطلاق النار.