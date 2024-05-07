«القاهرة الإخبارية» تتصدر ترند منصة «x».. تغطية متواصلة لأحداث غزة

تصدرت قناة «القاهرة الإخبارية» مؤشرات البحث في مصر والوطن العربي، على منصة «x»، في ظل التغطية المستمرة والمتواصلة على مدار الساعة للأحداث داخل غزة، ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

القاهرة الإخبارية.. التغطية مستمرة

وقدّمت القناة تغطية مستمرة ومتواصلة، على مدار الساعة، للأحداث داخل قطاع غزة، ومتابعة كل التفاصيل المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار في غزة

وكان أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هنأ الشعب الفلسطيني بعد موافقة حركة حماس على المقترح المصري القطري، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، إن هذا الأمر ساهم في نشر الفرح بين الفلسطينيين، وسط فخر بالمفاوض المصري لجهوده في نجاح مقترح وقف إطلاق النار، متابعا: «نشعر بالفخر بدور المفاوض المصري ونجاحه في التوصل لوقف إطلاق النار».

وأكد «الطاهري»، أن قناة «القاهرة الإخبارية» لها أجندة تنبع من الاستقرار والتنمية لهذا الإقليم، لذا تحترم عقل المشاهد المصري والعربي وتبتعد عن تزييف أو تلوين الأخبار، مضيفًا: «جاهزون لكل التطورات، ولدينا كاميرات ومراسلون في كل نقاط التماس بهذه الصراع في فلسطين».