رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قصواء الخلالي: «القاهرة الإخبارية» مثلت القضية الفلسطينية والصوت الموضوعي

كتب:

محمد عزالدين
10:49 م | الإثنين 06 مايو 2024
قصواء الخلالي

قصواء الخلالي

استنكرت الإعلامية قصواء الخلالي، انحياز الإعلام الغربي للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة، وهو ما أفقدهم المصداقية.

وأضافت «الخلالي» خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أننا وجدنا خزي إعلامي عالمي، والانحياز كان واضحا مع الجانب الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني.

وقدمت «الخلالي» الشكر للشركة المتحدة ومنابرها، التي أثقلت الإعلام الإقليمي في ظروف شديدة التعقيد، وتقديم صورة محترمة للإعلام المصري، موضحة أن قناة القاهرة الإخبارية، مثلت صوت القضية الفلسطينية، والصوت الموضوعي، في نقل أخبار هذا الملف للعالم كله.

وأوضحت أن قناة القاهرة الإخبارية، المصدر المعلوماتي الأكثر موضوعية في الوطن العربي، وامتلكت الانفرادات والمصادر رفيعة المستوى لمعرفة الأخبار.

اقرأ المزيد:

قصواء الخلالي: مصر هي الصامد الوحيد المدافع عن الشعب الفلسطيني في العالم كله

يمن الحماقي لـ قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري

أستاذ اقتصاد لـ قصواء الخلالي: تصنيف «فيتش» بشأن مصر له دور في تدفق الاستثمار

قصواء الخلالي: مصر لا تحصل على منح مقابل استقبال اللاجئين

قصواء الخلالي: إدارة ملف اللاجئين من المآخذ الكبرى على حكومة مدبولي

قصواء الخلالي: ملف اللاجئين أصبح مصدر قلق حقيقي لكثير من المصريين
بقلم محمد عزالدين