قصواء الخلالي: «القاهرة الإخبارية» مثلت القضية الفلسطينية والصوت الموضوعي

استنكرت الإعلامية قصواء الخلالي، انحياز الإعلام الغربي للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة، وهو ما أفقدهم المصداقية.

وأضافت «الخلالي» خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أننا وجدنا خزي إعلامي عالمي، والانحياز كان واضحا مع الجانب الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني.

وقدمت «الخلالي» الشكر للشركة المتحدة ومنابرها، التي أثقلت الإعلام الإقليمي في ظروف شديدة التعقيد، وتقديم صورة محترمة للإعلام المصري، موضحة أن قناة القاهرة الإخبارية، مثلت صوت القضية الفلسطينية، والصوت الموضوعي، في نقل أخبار هذا الملف للعالم كله.

وأوضحت أن قناة القاهرة الإخبارية، المصدر المعلوماتي الأكثر موضوعية في الوطن العربي، وامتلكت الانفرادات والمصادر رفيعة المستوى لمعرفة الأخبار.