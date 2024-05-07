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أمريكا تعرب عن قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على رفح الفلسطينية

كتب:

أحمد عادل موسى
02:39 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على رفح الفلسطينية، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

أمريكا تؤجل إرسال الأسلحة إلى إسرائيل

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن الولايات المتحدة قررت تأجيل إرسال أسلحة دقيقة إلى إسرائيل.

وأفاد موقع «أكسيوس» بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط للسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

أحزمة نارية في محيط معبر رفح

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية عنيفة في محيط معبر رفح البري من الجانب الفلسطينية، أدى إلى ارتقاء شهداء وسقوط مصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة أرض البراهمة بحي تل السلطان، غربي مدينة رفح الفلسطينية.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن هناك تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل بالقرب من بواية معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

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