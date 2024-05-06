أسماء طبيبة بدرجة فنانة.. «تابلوه» عن فلسطين يضعها على منصات التكريم

ترسم اللوحة الفنية في خيالها، وتختار الألوان بعناية لكي تتلاءم مع الشكل الذي اختارته، حرفتها اليدوية التي تتميز بها تساوي في المكانة مهنتها الرئيسية، أسماء علي أبو اليزيد، طبيبة أسنان تبلغ من العمر 39 عامًا، وتعيش في محافظة القاهرة، يجري الفن في عروقها منذ نعومة أظفارها، وتحب العمل بيديها، فوقع اختيارها على فن الديكوباج.

شغف الديكوباج

«من صغري بحب الشغل اليدوي»، هكذا عبرت «أسماء» خلال حديثها مع «الوطن» عن بداية مشوارها في تعلم فن الكروشيه، في تجيد إنتاج القطع الجميلة من خلاله، وبدافع الحب تنتقل إلى فرع آخر من فروعه وهو الديكوباج، الذي يعتمد على كيفية استخدام الألوان والدهانات لإنتاج قطعة فنية متكاملة الأركان، ومع كل تجربة لها تجد إشادة كبيرة من الجميع.

«سايبني أشتغل في البيت كأنه الورشة بتاعتي» بهذه الكمات وصفت «شيماء» الدعم النفسي والتشجيع التي تجده من عائلتها، ما يجعلها تتقدم في هذا المجال بخطى ثابته، في جو مفعم بالراحة النفسية المشجعة على الإبداع.

أسماء بتاعة الديكوباج

«بقيت معروفة في شغلي بالديكوباج»، جملة قالتها «شيماء» بحماس فهي لم تترك مجال طب الأسنان رغم عشقها الفن، بل أدخلت الفنون في مجال عملها، واستغلت تجديد المركز الطبي التي تعمل به، لتساهم في عمليات التجديد، وتضع لمستها الإبداعية على الحوائط والدهانات، لتعطيه لمسة جمال إضافية، ليصبح اسم شهرتها بين زملائها «الدكتورة أسماء بتاعة الديكوباج».

الهدايا للمقربين منها كانت البداية الحقيقة لها نحو الاحتراف، وجدت نفسها في هذا المجال دون أن تخطط له في الماضي، لتتعمق أكثر في الألوان والأشكال الجميلة، وتشارك بها متابعيها بعدما أنشأت صفحة لتكون معرضًا لمنتجتها، فتنهال عليها العروض والإشادة بعملها، ليزداد شغفها وتبدع أكثر في هذا المجال لكنها لم تتوقف عند هذا الأمر: «لسه عايزة أقدم أعمال أكتر وأشارك في معارض كبيرة».

تابلوه عن فلسطين

«تابلوه فلسطين أهم عمل عندي»، بهذه الكلمات تصف «أسماء» العمل الفني الذي صنعته لفلسطين، وهو عبارة عن رسمة تبرز مشاعر الفلسطينيين تلتف حولها الألوان الجميلة، تعطي أملا بالنصر الذي تأمل أن يتحقق في يوم من الأيام، وبسبب هذا العمل الذي تعتز به، تترقب تكريمها من مكتبة مصر العامة في معرض الابتكار الفني، الذي سيعرض جانب من أعمالها أيضًا.