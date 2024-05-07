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«القاهرة الإخبارية» ترصد نشوب اشتباكات قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
02:46 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
رفح الفلسطينية - أرشيفية

رفح الفلسطينية - أرشيفية

رصدت قناة «القاهرة الإخبارية» لقطات لأصوات الاشتباكات والقذائف وإطلاق النار، قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على رفح الفلسطينية، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجمات جوية عنيفة في محيط معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك تبادلا لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل قرب بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني

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بقلم أحمد عادل موسى