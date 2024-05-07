«القاهرة الإخبارية» ترصد نشوب اشتباكات قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني (فيديو)

رصدت قناة «القاهرة الإخبارية» لقطات لأصوات الاشتباكات والقذائف وإطلاق النار، قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

إعلام مصري ينشر صورا لمعبر رفح من الجانب المصري حيث تسمع أصوات الاشتباكات داخل القطاع

#العربية pic.twitter.com/2JKgqasRkj — العربية (@AlArabiya) May 6, 2024

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على رفح الفلسطينية، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجمات جوية عنيفة في محيط معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك تبادلا لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل قرب بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني.