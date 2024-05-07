موعد أول إجازة رسمية قادمة.. كم عدد أيام الإجازات المتبقية في 2024؟

منذ بدء فصل الربيع من عام 2024 ويستعد محبو السفر لقضاء إجازة برفقة الأصدقاء والأسرة، ما يجعلهم ينتظرون حلول إجازات رسمية تمكّنهم من السفر لقضاء وقت سعيد برفقتهم، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة عدد أيام الإجازات المتبقية خلال عام 2024 بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وعيد العمال وشم النسيم والتي وافقت أمس الإثنين الموافق 6 مايو.

وبعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة عيد العمال وشم النسيم، يتبقى عدد جيد من الإجازات الرسمية التي تتيح الفرصة للموظفين للسفر وقضاء وقت ممتع، ونوضح من خلال هذا التقرير الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024، وعدد أيامها، وفق ما أعلنته الجريدة الرسمية كالتالي:

الإجازات المتبقية خلال عام 2024 بعد انتهاء إجازة شم النسيم

- إجازة وقفة عيد الأضحى: توافق إجازة وقفة عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك: وتوافق إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الإثنين الموافق 17 يونيو، وتستمر حتى الخميس 20 يونيو.

- إجازة ثورة 30 يونيو: توافق إجازة ثورة 30 يونيو يوم الأحد الموافق 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية: توافق إجازة رأس السنة الهجرية يوم الإثنين 8 يوليو.

- إجازة ثورة يوليو: توافق إجازة ثورة يوليو يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف: توافق إجازة المولد النبوي الشريف الاثنين 16 سبتمبر.

- إجازة حرب أكتوبر: توافق إجازة حرب أكتوبر يوم الأحد 6 أكتوبر.

ومن المتوقع أنَّ يتمّ ترحيل الإجازات التي يوافق موعدها منتصف الأسبوع ليوم الخميس ليتمّ ضمها مع الإجازة الأسبوعية مثل ما جرت العادة خلال السنوات الماضية.